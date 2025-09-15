¿A qué hora llega iOS 26 hoy 15 de septiembre?
⌚Actualización 15/9/25 19:10: La actualización a iOS 26 ya está disponible para descarga.
El pasado lunes, Apple anunció los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro / 17 Pro Max, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y AirPods Pro 3.
Ese mismo día la compañía también reveló que hoy, lunes 15 de septiembre, llegará la versión estable de iOS 26 a los dispositivos compatibles.
iOS 26 estrena un lavado de imagen radical llamado Liquid Glass, que da al sistema un estilo translúcido, luminoso y fluido: los iconos, widgets, fondos de pantalla y barras de navegación reflejan y refractan el entorno para otorgar una experiencia visual más inmersiva.
Además, la inteligencia artificial integrada —Apple Intelligence— trae funciones como traducción en tiempo real en llamadas, FaceTime y Mensajes; mejoras en la app Teléfono que combinan Favoritos, Recientes y mensajes de voz en una sola vista, además del filtrado inteligente de llamadas y nuevas alertas para cuando quedas en espera.
Apps como Mensajes, Música, Cámara y Fotos también reciben actualizaciones notables, como fondos personalizados para chats, letras traducidas, mezclas automáticas entre canciones (AutoMix), y una interfaz más sencilla e intuitiva.
La lista completa de dispositivos compatibles con iOS 26 es:
- iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16 / iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15 / iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 / iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13 / iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 / iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación o posterior)
Tradicionalmente, Apple suele lanzar la actualización a las 10:00, hora local de San Francisco, con solo pequeñas variaciones.
Hemos creado una pequeña tabla para que sepas cuándo comenzarás a recibir iOS 26 en tu iPhone en los principales países desde los que nos visitáis:
|País
|Hora
|Costa Rica
|11:00
|El Salvador
|11:00
|Honduras
|11:00
|Panamá
|11:00
|Ecuador
|12:00
|Colombia
|12:00
|México
|12:00
|Perú
|12:00
|Bolivia
|13:00
|Paraguay
|13:00
|Puerto Rico
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Argentina
|14:00
|Chile
|14:00
|Uruguay
|14:00
|España
|19:00