¿A qué hora llega iOS 26 hoy 15 de septiembre?

Actualización 15/9/25 19:10: La actualización a iOS 26 ya está disponible para descarga.

El pasado lunes, Apple anunció los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro / 17 Pro Max, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y AirPods Pro 3.

Ese mismo día la compañía también reveló que hoy, lunes 15 de septiembre, llegará la versión estable de iOS 26 a los dispositivos compatibles.

iOS 26 estrena un lavado de imagen radical llamado Liquid Glass, que da al sistema un estilo translúcido, luminoso y fluido: los iconos, widgets, fondos de pantalla y barras de navegación reflejan y refractan el entorno para otorgar una experiencia visual más inmersiva.

Además, la inteligencia artificial integrada —Apple Intelligence— trae funciones como traducción en tiempo real en llamadas, FaceTime y Mensajes; mejoras en la app Teléfono que combinan Favoritos, Recientes y mensajes de voz en una sola vista, además del filtrado inteligente de llamadas y nuevas alertas para cuando quedas en espera.

Apps como Mensajes, Música, Cámara y Fotos también reciben actualizaciones notables, como fondos personalizados para chats, letras traducidas, mezclas automáticas entre canciones (AutoMix), y una interfaz más sencilla e intuitiva.

La lista completa de dispositivos compatibles con iOS 26 es:

  • iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 / iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15 / iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14 / iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13 / iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12 / iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Tradicionalmente, Apple suele lanzar la actualización a las 10:00, hora local de San Francisco, con solo pequeñas variaciones.

Hemos creado una pequeña tabla para que sepas cuándo comenzarás a recibir iOS 26 en tu iPhone en  los principales países desde los que nos visitáis:

País Hora
Costa Rica 11:00
El Salvador 11:00
Honduras 11:00
Panamá 11:00
Ecuador 12:00
Colombia 12:00
México 12:00
Perú 12:00
Bolivia 13:00
Paraguay 13:00
Puerto Rico 13:00
Venezuela 13:00
Argentina 14:00
Chile 14:00
Uruguay 14:00
España 19:00

