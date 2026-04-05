¿Cuándo será el próximo evento de anuncio de Apple?

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Apple lleva un 2026 especialmente movido en cuanto a lanzamientos de hardware, pero con una ausencia que no ha pasado desapercibida: la compañía todavía no ha celebrado un evento tradicional retransmitido en directo.

A pesar de haber presentado ya más de diez productos nuevos en lo que va de año, la firma de Cupertino ha optado por anunciar sus novedades de forma escalonada, sin una keynote propia como las que acostumbra a organizar en determinados momentos del calendario.

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Esto ha llevado a muchos a preguntarse cuándo tendrá lugar el próximo gran evento de Apple y qué productos podrían debutar sobre el escenario. A día de hoy, todo apunta a que la cita más probable será la WWDC de junio, mientras que un evento independiente en abril o mayo parece cada vez menos probable.

El motivo no solo tiene que ver con el calendario, sino también con el hecho de que varios dispositivos importantes seguirían pendientes de una pieza clave: la nueva versión de Siri.

Los productos que Apple ya ha lanzado en 2026

Aunque Apple no haya celebrado todavía una keynote al uso, eso no significa que el año esté siendo tranquilo. Más bien al contrario. La compañía arrancó 2026 estrenando el AirTag 2 en enero, acompañado por una nueva Black Unity Connection Braided Solo Loop para el Apple Watch.

Febrero, en cambio, transcurrió sin novedades de hardware. Pero marzo fue una auténtica avalancha de anuncios. Apple presentó el iPhone 17e (ver análisis), nuevos iPad Air con chip M4, los MacBook Air con chip M5, los MacBook Pro con procesadores M5 Pro y M5 Max, el inédito MacBook Neo (ver análisis), un nuevo Studio Display, una versión superior Studio Display XDR, los AirPods Max 2 y los Nike Powerbeats Pro 2.

Junto a esos dispositivos, la empresa también renovó algunos accesorios con nuevos acabados de color. Entre los tonos introducidos figuran opciones como Bright Guava, Vanilla, Soft Pink, Clementine y Electric Lavender, disponibles en determinadas fundas para iPhone, correas para Apple Watch y también en la correa tipo bandolera del iPhone.

Cuándo ha anunciado Apple cada nuevo producto este año

El calendario de anuncios de Apple en 2026 ha sido especialmente concentrado. El AirTag 2 y la Black Unity Connection Braided Solo Loop se dieron a conocer el 26 de enero. Después llegó una intensa tanda de presentaciones en marzo.

El 2 de marzo Apple anunció el iPhone 17e, los nuevos colores para accesorios y el iPad Air con chip M4. El 3 de marzo fue el turno del MacBook Air con M5, los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, el Studio Display de 2026 y el Studio Display XDR. Apenas un día después, el 4 de marzo, debutó el nuevo MacBook Neo. Más adelante, el 16 de marzo llegaron los AirPods Max 2 y, el 17 de marzo, los Nike Powerbeats Pro 2.

Este patrón deja claro que Apple ha preferido dividir sus anuncios en varios días en lugar de agruparlos en un solo evento retransmitido.

Por qué Apple no ha celebrado todavía un evento propio en 2026

La ausencia de una keynote como tal no parece responder a una falta de productos, sino a una cuestión de estrategia y tiempos de desarrollo. Apple tiene todavía varios dispositivos en preparación, pero muchos de ellos dependerían de la llegada de una Siri mucho más avanzada y personalizada.

Eso hace que un evento independiente en primavera pierda sentido. Si los productos más llamativos que quedan por presentar no están listos para salir al mercado de forma inmediata, resulta lógico que Apple espere a una cita más adecuada. Y esa cita, salvo sorpresa, sería la WWDC 2026 de junio.

Además, la conferencia para desarrolladores encaja perfectamente con la gran actualización de software que Apple prepara este año. Allí deberían mostrarse iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27, por lo que sería un escaparate ideal para explicar tanto la evolución de Siri como el encaje de nuevos dispositivos dentro del ecosistema.

Los iPhone que suenan para más adelante

Más allá de las renovaciones anuales esperadas en la familia iPhone, los rumores apuntan a una hoja de ruta ambiciosa. En ella destacan el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, dos modelos que deberían incorporar el chip A20 Pro, una Dynamic Island más pequeña, un botón Camera Control simplificado, una nueva opción de color rojo y mejoras fotográficas como apertura variable en al menos una de las cámaras traseras. También se habla de navegación web vía satélite y de un módem 5G C2 diseñado por la propia Apple.

Pero el modelo más llamativo de todos sería el futuro iPhone plegable. Según lo que se viene comentando, contaría con una pantalla interior de 7,7 pulgadas con una arruga menos visible, una pantalla exterior de 5,3 pulgadas, dos cámaras traseras y una frontal.

También se habla de Touch ID integrado en el botón de encendido en lugar de Face ID. Lo más interesante es que iOS 27 estaría específicamente adaptado a este formato, con funciones multitarea más propias del iPad, como apps lado a lado y una interfaz mejor preparada para pantallas flexibles.

Apple Watch y iPad: las renovaciones que también están en camino

En la parte de wearables, la atención se centra en el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Ambos incorporarían nuevos chips y podrían traer cambios de diseño, aunque ese punto todavía no está del todo claro. También existe la posibilidad de que Apple explore Touch ID en alguno de estos modelos.

En el catálogo de tablets, uno de los modelos que más suena es el iPad 12. La evolución esperada sería importante, ya que pasaría de un chip A16 a un A18 o incluso un A19, con compatibilidad con Apple Intelligence. Esto convertiría al iPad básico en una opción mucho más preparada para la nueva estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

Por su parte, el iPad mini también tendría una actualización notable. Se espera el salto desde el A17 Pro a un A19 Pro o A20 Pro, junto a una pantalla OLED, un sistema de altavoces basado en vibración y un diseño con resistencia al agua. Si estas mejoras se confirman, el pequeño tablet de Apple se acercaría mucho más al terreno premium.

Los Mac que Apple todavía podría presentar en 2026

La gama Mac también tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos es el próximo Mac Studio, que debería pasar de la actual combinación de chips M4 Max y M3 Ultra a una nueva generación con M5 Max y M5 Ultra. Sería una evolución importante para los usuarios profesionales que buscan el máximo rendimiento de escritorio dentro del ecosistema Apple.

También se esperan renovaciones del Mac mini, que pasaría de los M4 y M4 Pro a los M5 y M5 Pro, y del iMac, que subiría igualmente al chip M5 y podría llegar con nuevos colores.

Sin embargo, uno de los equipos más llamativos en el horizonte es el futuro MacBook Pro con pantalla OLED. Los rumores hablan de una renovación profunda hacia finales de 2026, con chips M6 Pro y M6 Max, pantalla OLED, diseño más delgado, Dynamic Island e incluso pantalla táctil. Algunas informaciones sugieren que este modelo podría llegar a recibir otra denominación, como MacBook Ultra. En paralelo, macOS 27 ofrecería una interfaz más amigable al tacto para aprovechar ese cambio de enfoque.

El hogar inteligente será una de las grandes apuestas de Apple

El área del hogar conectado aparece como uno de los terrenos donde Apple quiere empujar con más fuerza en los próximos meses. Aquí encontramos varios dispositivos que llevan tiempo sonando y que dependerían especialmente de la nueva Siri.

Entre ellos figura el próximo Apple TV, que podría montar un chip A17 Pro, soporte para la Siri más personalizada y el chip N1 de Apple con compatibilidad con Wi-Fi 7. También se ha mencionado la posibilidad de que una futura versión incorpore una cámara integrada para FaceTime, aunque no está claro si eso llegará ya en la siguiente generación.

El HomePod mini también recibiría novedades. Se espera un chip S9 o superior, soporte para la nueva Siri, chip N1 con Wi-Fi 7, mejoras de sonido, un chip Ultra Wideband de segunda generación y quizá nuevos colores, incluido el rojo.

A eso habría que sumar un nuevo HomePod de tamaño completo y, sobre todo, un nuevo hub para el hogar inteligente, conocido como HomePad. Este dispositivo sería una de las piezas más importantes de la estrategia doméstica de Apple. Tendría una pantalla cuadrada de entre 6 y 7 pulgadas, un chip A18 para Apple Intelligence, funciones de FaceTime y la posibilidad de colocarse sobre una mesa o fijarse a la pared.

La hoja de ruta del hogar no se quedaría ahí. También se habla de una cámara o sensor de seguridad diseñado por Apple y compatible con HomeKit, pensado para venderse junto al nuevo hub. Y, además, de un timbre inteligente con Face ID, integración con HomeKit Secure Video y conexión inalámbrica con cerraduras compatibles.

La nueva Siri sigue marcando el ritmo de muchos lanzamientos

Uno de los grandes temas del año dentro del universo Apple es el retraso de la nueva Siri. La compañía lleva tiempo preparando una versión mucho más personalizada e integrada con Apple Intelligence, pero su llegada se ha ido posponiendo.

Eso afecta de lleno a varios productos del hogar, que necesitan precisamente esa nueva experiencia de voz y automatización para tener sentido dentro del ecosistema. Por eso se considera poco probable que Apple celebre un evento específico antes de junio para presentarlos. Lo lógico sería esperar a que iOS 27 y el resto de plataformas muestren la base de software necesaria para sostener esos lanzamientos.

Si la renovación de Siri llega finalmente con iOS 27, su beta debería estar disponible desde junio, mientras que el despliegue general tendría lugar previsiblemente en septiembre. Ese calendario encaja mucho mejor con el lanzamiento posterior de nuevos dispositivos domésticos.

WWDC 2026 apunta a ser el próximo gran evento de Apple

A estas alturas, la apuesta más sólida es que la WWDC 2026 sea el próximo gran escaparate de Apple. La conferencia se celebrará del lunes 8 de junio al viernes 12 de junio y, como es habitual, estará centrada sobre todo en software.

Allí deberían anunciarse iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. Pero eso no significa que no pueda haber hardware. Apple ya ha aprovechado en otras ocasiones la keynote inaugural de la WWDC para presentar dispositivos nuevos.

La última vez que ocurrió algo así fue en la WWDC 2023, cuando la compañía mostró las Vision Pro (ver análisis), el primer MacBook Air de 15 pulgadas, los Mac Studio con chips M2 Max y M2 Ultra y un Mac Pro con M2 Ultra. Por tanto, no sería extraño que este año Apple vuelva a repetir la jugada con algún producto concreto.

Si Apple decide acompañar la WWDC 2026 con hardware, uno de los candidatos más lógicos sería el próximo Mac Studio. Encajaría muy bien en una keynote orientada a desarrolladores y usuarios avanzados, y además serviría para ordenar una gama que actualmente mezcla chips M4 Max y M3 Ultra por la ausencia de un M4 Ultra.

En esta ocasión, el supuesto M5 Ultra sí permitiría una configuración más coherente junto al M5 Max. Según lo que se viene comentando, ese chip no llegaría a extenderse al Mac Pro, ya que la torre de escritorio habría sido descontinuada por completo.

Ese movimiento convertiría al Mac Studio en el gran referente de sobremesa para profesionales dentro de Apple, al menos en el terreno de los equipos de alto rendimiento.

¿Habrá algún lanzamiento antes de junio?

El único producto que podría llegar antes de la WWDC sería, en teoría, el iPad 12 con soporte para Apple Intelligence. Aun así, incluso esa posibilidad genera dudas. Habría tenido bastante sentido presentarlo junto al nuevo iPad Air el mes pasado, por lo que no se puede descartar que Apple reserve también esta actualización para la segunda mitad del año.

Eso deja un panorama bastante despejado de aquí a junio, reforzando la sensación de que Apple está guardando sus próximas cartas para una cita más importante.